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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أمس السبت على أحقية الفتاة العزباء التي تجاوزت 35 عام في الحصول على معاش الضمان الإجتماعي ، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :

1- إذا كانت من أسرة ضمانية . 2- إذا كانت يتيمة .





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كانت هذه تفاصيل خبر حالتان يحق فيها للفتاة العزباء الحصول على معاش الضمان الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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