︎ :
.
تطوع فريق من الشباب السعودي بتنفيذ أعمال الترميم اللازمة لمنازل الأسر المحتاجة والمتعففة في مدينة الأحساء.
وبدأ الفريق، الذي يعمل تحت شعار “تطوعنا من أجلكم”، أعماله بالبحث عن الأسر المحتاجة والمتعففة وفق شروط موضوعة مسبقًا لتحديدها، ثم البحث عن مصدر لتوريد المواد اللازمة لعمليات الترميم، ثم القيام بالإصلاحات اللازمة للمنازل من خلال أعضاء الفريق.
واستطاع الفريق، الذي يتكون من 35 متطوعًا، مساعدة أكثر من 60 أسرة بالمحافظة، حيث تنوعت تخصصاتهم ما بين طلاء الجدران والسباكة وإصلاح الأعطال الكهربائية وترميم الأبواب والنوافذ.
من جانبهم، يعتبر أعضاء الفريق ما يقومون به من أعمال صيانة وترميم المنازل هو واجبهم من أجل إسعاد أهل المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فريق تطوعي يسهم في ترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.