تعرف على معدلات النوم الطبيعية لكل فئة عمرية

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أوضحت وزارة الصحة، عدد ساعات النوم الطبيعة التي يتوجب على كل فئة عمرية من فئات المجتمع المحافظة عليها.

وأشارت الوزارة عبر منشور توعوي نشرته صحة الطائف، إلى الأضرار الناتجة عن قلة النوم، ومن أبرزها زيادة الوزن، واحتمال الإصابة بالسكري النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات المزاج.

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وأوضحت الصحة أن عدد ساعات النوم الطبيعية لحديثي الولادة تتراوح بين 14- 17 ساعة يوميًا، أما الأطفال الرضّع فتتراوح بين 12- 16 ساعة، والأطفال من عمر عام لعامين بين 11- 14 ساعة..، والأطفال ما قبل المدرسة (10- 13) ساعة.

وأضافت أن الأطفال في سن المدرسة (6- 13) سنة معدل النوم الطبيعي لهم (9- 11) ساعة يوميًا، وأما المراهقين فيتراوح المعدل بين (8- 10) ساعات، والبالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 25- 64 سنة فيتراوح معدل نومهم بين (7- 9) ساعات، وكبار السن بين (7- 8) ساعات يوميًا.



