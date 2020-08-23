“الجمارك”: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة ‏”كبتاجون” ( صور)‏

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تمكن رجال الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.1 مليون حبة ‏كبتاجون مخبأة داخل إرسالية “حلويات” واردة عبر ميناء الملك ‏عبدالعزيز.‏ وأشارت هيئة الجمارك إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية، إذ تم ‏ضبط مستقبلي الشحنة وعددهم 5 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع المديرية ‏العامة لمكافحة المخدرات.‏ Advertisements





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