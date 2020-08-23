بسبب خطأ مصرفي.. أمريكي يصبح مليارديراً لمدة 15 دقيقة

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فوجئ مواطن أمريكي بوجود أكثر من ملياري دولار في حسابه الخاص في بنك “أمريكا” لحظة تفقّده لرصيده البنكي عبر تطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية على هاتفه.
وأوضح الشخص، الذي يعمل طبيباً نفسياً في ولاية ماساتشوستس، أنه تبين بعد تواصله مع خدمة عملاء البنك للاستفسار أنه حدث خطأ مصرفي، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
واستمرّ ظهور مبلغ 2.45 مليار دولار على التطبيق الخاص بحساب أجيري لمدة 15 دقيقة فقط، حيث تداركت إدارة البنك الخطأ التقني وتم تصحيح المبلغ، الأمر الذي دفعه إلى التغريد معلقاً: “هذه ثروتي الضخمة لمدة 15 دقيقة!”.
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