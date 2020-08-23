طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس، اليوم الأحد، على مستوى مناطق المملكة المختلفة، مشيرة إلى استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ).

وذكرت تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية سوف تنشط على مناطق: (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.