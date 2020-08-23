الحصيني: أمطار ورياح متفاوتة القوة على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مكة والمدينة والحدود السعودية الإماراتية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « متوقع اليوم الأحد 1442/1/4هـ وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع اليوم الأحد رياح مثيرة للأتربة من متوسطة لشبه قوية على منطقتي المدينة ومكة والحدود السعودية الإماراتية».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ).

وذكرت تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية سوف تنشط على مناطق: (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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