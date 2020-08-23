يتطرق إلى التحديثات الأمنية بحضور متحدث الداخلية
كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التفاصيل الخاصة ببروتوكولات أماكن العمل، من أجل ضمان العودة بحذر بعادات جديدة.
كما يرد متحدث الصحة على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.
فيما يعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي، التحديثات الأمنية المُتعلقة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال مؤتمر كورونا.. وزارة الصحة توضح تفاصيل بروتوكولات أماكن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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