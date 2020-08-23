بالصور.. إصابة 12 شخصًا في انهيار منزل شعبي بجدة

تباشر فرق الإنقاذ والانهيارات بالدفاع المدني بمحافظة جدة انهيار منزل شعبي بحي الرويس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (22:25) من يوم السبت الموافق ٣ / ١ / ١٤٤٢هـ يفيد بانهيار منزل شعبي بحي الرويس.

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وأشار إلى أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وفرق انهيارات مساندة من قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة .

وتابع أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن انهيار جزء من منزل شعبي مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها وتم إخراج ١٢ شخصًا ونقلهم إلى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وجارٍ العمل على البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع.

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع وطلب الجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بالموقع.