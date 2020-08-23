عبر بوابة «ناجز»
أعلنت وزارة العدل، الانتهاء من إصدار 3173 ترخيصًا عدليًا إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، بعد التحول الرقمي للتراخيص العدلية.
وذكرت وزارة العدل عبر حسابها بموقع «تويتر» أن التراخيص العدلية هي خدمة تتيح للمستفيدين إصدار وتفعيل تراخيصهم الإلكترونية من وزارة العدل مثل تراخيص المحاماة وتجديدها.
وبعد أن كان المستفيد بحاجة لزيارة الجهات العدلية لتقديم الطلب ومتابعته واستلام الترخيص ورقيًا، أصبح تقديم الطلبات إلكترونيًا، وتمت أتمتة جميع إجراءات الأنظمة الداخلية، ليستطيع متابعة الطلب من خلال بوابة «ناجز»، وبعد ذلك يأتي اعتماد صاحب الصلاحية، ليصدر الترخيص إلكترونيًا، ما يعني الاستغناء تمامًا عن طباعة التراخيص الورقية.
ويمكن التحول الرقمي للتراخيص العدلية إمكانية التحقق من صحة الترخيص من خلال قنوات التحقق، إضافة إلى حفظ الوثائق إلكترونيًا وتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات.
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