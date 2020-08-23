اليوم.. عودة أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة لاستئناف الدراسة

يعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى عملهم اليوم الأحد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد.

وأوضحت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، خلال لقائها على قناة الإخبارية أن أكثر من 520 ألف معلم ومعلمة سيعودون للعمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، على أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك يتم تحديده من قِبَلِ قائدها.

وأشارت متحدثة التعليم، إلى أن العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تم إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي.

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وذكرت، أن المهام الموكلة للمعلمين على منصة «مدرستي» تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

وأوضحت الشهري، أن الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة «مدرستي»، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها.