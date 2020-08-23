خبير طقس يكشف عن موعد آخر موجة حر شديدة على المملكة هذا العام

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة جدًا نهارًا على وسط وشرق المملكة تمتد إلى غدا الاثنين؛ وهي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف، مشيرًا إلى أنَّها آخر موجة حر شديدة لهذا العام.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: « متوقع اليوم الأحد1442/1/4هـ وغدًا الاثنين أجواء حارة جدًا نهارًا على وسط وشرق المملكة وهي الموجة الحارة السابعة هذا العام منذ دخول الصيف».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع أن تكون آخر موجة حر شديدة لهذا العام- إن شاء الله- من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة ».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ).

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وذكرت تقريرها عن حالة الطقس أنَّ الرياح السطحية سوف تنشط على مناطق: (الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، مكة المكرمة، جازان).

وأشارت إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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