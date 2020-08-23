السعودية اليوم / 29 برنامجًا تدريبيًا لتهيئة معلمي ومعلمات عسير



أبها 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة التدريب والابتعاث لبرامج أسبوع التهيئة للعام الدراسي الجديد .

وأبان مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج تستهدف المعلمين والمعلمات، بواقع 15 برنامجًا للمعلمين و 14 برنامجًا للمعلمات، تبدأ اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرامج يتم عبر منصة التطوير المهني، و ستقدم عبر الاتصال المرئي .

وأكد أن البرامج تأتي ضمن الاستعدادات المركزة لدعم المعلمين والمعلمات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في الممارسات المهنية في ظل المرحلة الحالية.

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10:55ت م

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