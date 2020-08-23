السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 04 محرم 1442هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

//انتهى//

09:49ت م

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