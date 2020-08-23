

نيودلهي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفًا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.

// انتهى //

09:12ت م

0016



نيودلهي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفًا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.// انتهى //09:12ت م0016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 69 ألفا و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.