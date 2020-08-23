السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 782 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 232864 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9269 حالة.

// انتهى //

09:10ت م

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برلين 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 232864 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9269 حالة.// انتهى //09:10ت م0014

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