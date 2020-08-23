السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17 إلفا و 399 إصابة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفرضت الحكومة الكورية المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي على نطاق الدولة ابتداء اليوم الاحد.

وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 31 حالة ليصل إلى 14 ألفا و 200 حتى منتصف ليلة أمس.

وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج في العزل الصحي 2890 شخصا، بزيادة قدرها 366 شخصا، ومنهم 30 في حالة خطيرة أو حرجة.

// انتهى //

06:43ت م

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سول 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 397 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، منها 387 انتقال محلي للعدوى و 10 حالات قادمة من الخارج.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 17 إلفا و 399 إصابة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وفرضت الحكومة الكورية المرحلة الثانية من التباعد الاجتماعي على نطاق الدولة ابتداء اليوم الاحد.وارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 31 حالة ليصل إلى 14 ألفا و 200 حتى منتصف ليلة أمس.وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج في العزل الصحي 2890 شخصا، بزيادة قدرها 366 شخصا، ومنهم 30 في حالة خطيرة أو حرجة.// انتهى //06:43ت م0003

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