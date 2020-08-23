شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يرحب بعودة المعلمين : نعمل بروح الفريق الواحد والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ :" زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد"
وأضاف عبر حسابه الرسمي : "نواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة".
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