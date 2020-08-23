شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على خفض الرسوم .. نتائج اجتماع "تعليم الشرقية" و"الأهلية" خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

ينتظر أولياء الأمور طلاب المدارس الأهلية، نتائج أول لقاء افتراضي عند الساعة الـ 11 صباح اليوم, بين مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان وملاك المدارس.

وقالت مصادر لـ "اليوم" ان اتفاقا وصل إليه ملاك المدارس مع التعليم بإعلان نسب متفاوته لخصومات على رسوم المدارس خاصة بعد قرار وزير التعليم بتعليق حضور الطلاب بداية الفصل الدراسي الأول واستمرار مسيرتهم التعليمية عن بعد لمدة ٧ أسابيع.

وتاتي المطالبات بتخفيض الرسوم أسوة ببعض المدارس التي بادرت من نفسها بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وكانت إدارة تعليم تبوك بادرت بعقد إجتماعاً منذ أيام مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ورياض الأطفال الأهلية ، وتم إطلاق مبادرة وطنية تتضمن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى نسبة 50٪.، ويستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في المنطقة، وتوفر على أولياء أمورهم ما مجموعه نحو 90 مليون ريال من قيمة الرسوم الدراسية.