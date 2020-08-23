2020-08-23

البيت الأبيض يعلن عن كلمة لـ ترامب حول اختراق في علاج كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، للحديث عن “تحقيق اختراق في علاج كورونا”.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في تصريح أمس السبت، إن المؤتمر سيحضره وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، ورئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفان هان.

ودعا الرئيس الأمريكي أمس في تغريدة على “تويتر” إلى ضرورة التركيز على السرعة من أجل التوصل لعلاج كورونا وإنقاذ حياة الناس.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.

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