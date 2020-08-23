2020-08-23

الإمارات: لا يوجد أي تعاون أمني مع إسرائيل

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت دولة الإمارات، أمس السبت، أن الهدف الأساسي من معاهدة السلام مع إسرائيل هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية، ونفت ما تردد عن أن الدولتين وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار المعاهدة.

وأكد سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت فتح قنوات اتصال على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريباً بينهما.

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ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكداً أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور إسرائيل غداً ثم يتوجه إلى الإمارات، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.

وتابع المصدر أن بومبيو سيبحث أيضاً التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

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