مستفيدة تشكو انقطاع الدعم لـ3 أشهر.. حساب المواطن يعلق

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع شكوى مواطنة بسبب انقطاع الدعم لمدة ثلاثة أشهر، بعد وفاة والدها.

وقالت المواطنة إنها لم تحصل على الدعم منذ قرابة 3 أشهر وليس لديها عقد إيجار ووالدها متوفى.

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله “في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

تفاصيل الدفعة الـ33

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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