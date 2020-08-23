محمد بن مسعود - الدمام - إبتسام الشهري: لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لبناء جيل الوطن يعود اليوم 525 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم بمختلف مناطق المملكة. وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إبتسام الشهري؛ يعود 525 ألفاً من زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات؛ لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لخدمة الطالب والطالبة، متجاوزين التحديات لبناء جيل الوطن. وكانت قنوات وزارة التعليم ''عين'' قد أحاطت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن اليوم الأحد، سيشهد تحديث القنوات بهدف رفع جودة البث لديها. وأكّدت "عين" ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على التردد نفسه بقمر عرب سات 12437 عمودي.وزارة التعليم 525 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بمختلف المناطق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-23 يعود اليوم 525 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم بمختلف مناطق المملكة. وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إبتسام الشهري؛ يعود 525 ألفاً من زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات؛ لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لخدمة الطالب والطالبة، متجاوزين التحديات لبناء جيل الوطن. وكانت قنوات وزارة التعليم ''عين'' قد أحاطت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن اليوم الأحد، سيشهد تحديث القنوات بهدف رفع جودة البث لديها. Advertisements وأكّدت "عين" ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على التردد نفسه بقمر عرب سات 12437 عمودي. 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 09:12 AM إبتسام الشهري: لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لبناء جيل الوطن إبتسام الشهري: لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لبناء جيل الوطن يعود اليوم 525 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم بمختلف مناطق المملكة. وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إبتسام الشهري؛ يعود 525 ألفاً من زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات؛ لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لخدمة الطالب والطالبة، متجاوزين التحديات لبناء جيل الوطن. وكانت قنوات وزارة التعليم ''عين'' قد أحاطت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن اليوم الأحد، سيشهد تحديث القنوات بهدف رفع جودة البث لديها. وأكّدت "عين" ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على التردد نفسه بقمر عرب سات 12437 عمودي. ، 525 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بمختلف المناطق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 525 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بمختلف المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.