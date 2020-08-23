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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 09:30 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السادسة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمنت نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي بدر وينبع ،
المصدر : الخليج 365
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