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الهيئة الشرعية بالطائف تُدين طبيباً وممرضاً بقضية الطفل نهار الحارثي
متابعات الخليج 365 - الطائف
أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف، حكماً بإدانة طبيب وممرض في قضية الطفل نهار الحارثي، المعروف إعلامياً بضحية استئصال الغدة التناسلية.
وقررت الهيئة تغريم المُدانين في قضية الطفل مبلغ 160 ألف ريال، وذلك في الحقين العام والخاص.
وأوضح محامي أسرة الطفل المُتضرر قصي الشريف، أن الطبيب المُدان ثبت عدم وجوده بموقعه وقت الحادثة، والآخر ممرض طوارئ ثبت تدخله بالقضية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بتظلم ضد القرار أمام ديوان المظالم حول سبب تجاهل بعض المتهمين، وفقا لـ”عكاظ”.
من جهته، طالب والد الطفل بتشكيل لجنة من خارج صحة منطقة مكة المكرمة؛ للتحقيق مع كل الأطراف وعلاج نجله في مراكز متقدمة، ودفع تعويض بمبلغ 10 ملايين ريال.
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