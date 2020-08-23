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2020-08-23 ضبط قائد مركبة تباهى بتدخين الشيشة داخل سيارته متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود سيارته ويدخن الشيشة. وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه تمت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يذكر أن المرور اتخذت إجراءاتها عقب نشر فيديو للسائق ممسكاً الشيشة بيده اليسرى ويقود السيارة.



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