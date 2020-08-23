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2020-08-23 انهيار منزل شعبي وإخراج 12 شخصاً من تحت الأنقاض بجدة متابعات الخليج 365 - جدة باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث انهيار منزل شعبي، تم إخراج عدد 12 شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم للمستشفي. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العمل لا يزال جارياً للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض.



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