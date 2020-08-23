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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت بـ2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين؛ مشيرًا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.
ليبيا: 316 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-23
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت بـ2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين؛ مشيرًا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:30 AM
بينها 187 حالة جديدة و129 لمخالطين وتماثُل 32 للشفاء
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.
وأوضح المركز أن نتائج العينات جاءت بـ2024 عينة سالبة، و316 عينة موجبة بينها 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين؛ مشيرًا إلى تماثل 32 حالة للشفاء.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 10437 حالة، وارتفاع الوفيات إلى 188 حالة.
، ليبيا: 316 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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