شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: موجة حارة على معظم المناطق وقد تكون الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة على وسط وشرق المملكة.

وأوضح الحصيني أن تلك الموجة الحارة هي السابعة هذا العام منذ دخول الصيف، ومتوقع أن تكون أخر موجة حر شديدة لهذا العام.

وقال الحصيني: " إن شاء الله من الأربعاء تعود الحرارة إلى معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة " .

كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان.