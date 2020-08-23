شكرا لمتابعة خبر عن تغريم المتهمين في قضية نهار الحارثي 160 ألف والأب يطالب بتعويض 10 ملايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قررت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف، إدانة طبيب وممرض في قضية الطفل نهار الحارثي، ضحية استئصال الغدة التناسلية. قررت الهيئة الصحية الشرعية في الطائف، إدانة طبيب وممرض في قضية الطفل نهار الحارثي، ضحية استئصال الغدة التناسلية. وغرمت الهيئة الطبيب والممرض 160 ألف ريال في الحقين العام والخاص، فيما صرفت النظر عن بقية المتهمين. واستغرب والد نهار قرار الهيئة الشرعية بتبرئة عدد من المتهمين في القضية، مطالبًا بتعويض 10 ملايين ريال وتحمل أتعاب المحاماة، بحسب عكاظ.

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