النمر: الإفراط في تناول الأسبرين يسبب كوارث صحية

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حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من خطورة الإفراط في تناول الأسبرين.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن زيادة عدد حبات الأسبرين لا يزيد الوقاية من جلطات القلب مستقبلًا”.

وأوضح النمر أن الإفراط في تناول الأسبرين يزيد احتمالية تقرحات المعدة والنزيف في أماكن أخرى من الجسم.





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