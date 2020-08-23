آبل: صانعة “فورتنايت” طلبت منا استثناءً لإنشاء متجر ألعاب خاص بها

︎ :

.



زعمت شركة آبل يوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games طلب منها “اتفاقًا جانبيًا” لإنشاء متجر ألعاب خاص بها داخل متجر التطبيقات (آب ستور) الخاص بآبل، وهو الاتفاق الذي قالت الأخيرة: إنه كان سيقلب نموذج الأعمال القائم على العمولة في المتجر.

وجاء الكشف في ملف للمحكمة نُشر يوم الجمعة وطلبت فيه شركة آبل من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا رفْضَ طلبٍ من شركة Epic Games، الصانعة للعبة (فورتنايت) Fortnite، بالاحتفاظ باللعبة في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store التابع لآبل، مع اندلاع نزاع بين الشركتين بشأن قواعد آبل الخاصة بالدفع داخل التطبيقات.

وفي ملف أمام قاضية المقاطعة الأمريكية (إيفون غونزاليس روجرز) في أوكلاند بكاليفورنيا، وصفت الشركة إزالة لعبة (فورتنايت) من متجر التطبيقات في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه “جرح ذاتي مُتعمَّد” نتج عن انتهاك Epic لسياسات آبل عن عمد.

Advertisements

وأزالت الشركة اللعبة الشهيرة بعد أن طرحت Epic طريقتها الخاصة في إجراء عمليات الشراء داخل اللعبة، التي قالت آبل: إنها انتهكت قواعد متجر التطبيقات. وتتطلب هذه القواعد أن تستخدم الألعاب والتطبيقات الأخرى نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بالشركة، الذي يفرض عمولات تتراوح بين 15٪ و 30٪.

ورفعت Epic دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب الإزالة، مدعيةً أن قواعد متجر التطبيقات الخاصة بصانعة هواتف آيفون تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

وفي الملف المُقدَّم أمام قاضية المقاطعة الأمريكية روجرز في أوكلاند، كانت شركة آبل تهدف إلى تأطير النزاع كجزء من خلاف تجاري أوسع، زاعمة أن الرئيس التنفيذي لشركة Epic (تيم سويني) طلب استثناءً من قواعدها لإنشاء متجر Epic Games Store داخل متجر التطبيقات. وقالت آبل: إن سويني انتقد بعد رفضه الطلب كيفية إدارته للمتجر.

وقالت الشركة: إن سويني أرسل إلى (فيل شيلر) – رئيس متجر تطبيقات آبل – رسالة بريد إلكتروني في الساعة 2 صباحًا تفيد بأن Epic لن تلتزم بقواعد الدفع، وطرح نظام الدفع الخاص بها بعد ساعات.

وطلبت Epic من قاضٍ فيدرالي آخر إصدار أمر بمنع إزالة الشركة للعبة (فورتنايت) من المتجر، قائلةً: إن هذه الخطوة – بالإضافة إلى تهديد الشركة بإنهاء حساب مطور الشركة – ستسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لشركة Epic، ويجب تأجيلها أثناء حل القضية.

