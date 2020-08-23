مستشفى الملك خالد للعيون يعلن وظائف صحية للدبلوم والبكالوريوس

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يعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر وظائف صحية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس، حسب المسميات والشروط التالية:

– مساعد تخدير (Anesthesia Aide)

المتطلبات: دبلوم سنتين فأعلى في تخصص (التخدير) مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة كممرض أو قابلة.

الوصف الوظيفي: صيانة وإعداد جميع معدات ومستلزمات التخدير وفقاً للسياسات والإجراءات وتوجيهات رئيس قسم التخدير.

– مساعد تمريض (Nursing Assistant)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن سنة في العمل كمساعد تمريض أو كاتب جناح ويفضل في قسم طب الأطفال.

الوصف الوظيفي: توفير الرعاية للمرضى في المستشفى ومساعدتهم في مجال التنقل وتلبية احتياجات العناية الخاصة بهم.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون، عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والأبحاث في طب العيون، وفي 1979م تم إصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ولكن الملك خالد رحمه الله وافته المنية قبيل الانتهاء من بناء المستشفى والذي افتتحه رسمياً خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في نوفمبر من عام 1983م، والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في نظام التوظيف للمستشفى واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3gGugMS

