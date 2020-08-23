الاتصالات السعودية تعلن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في القانون

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف قيادية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير في (القانون) للعمل في مقر الشركة الرئيسي بالرياض حسب المسميات والشروط التالية:
– مدير إدارة العقود التجارية (Commercial Contracts Director)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في المجال القانوني منها سنتين في وظيفة إشرافية.
الوصف الوظيفي: تطوير السياسة القانونية للشركة في مجال العقود التجارية والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القنونية في شؤون الملكية الفكرية.
– مدير إدارة عقود المشتريات (Procurement Contracts Director)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) مع خبرة 8 سنوات منها 3 سنوات في وظيفة إشرافية مع شهادة قانونية (NALA أو NALS أو NFPA).
الوصف الوظيفي: مراجعة وتدقيق اتفاقيات مشتريات الشركة لضمان السلامة القانونية لنصوصها والتأكد من عدم وجود عيوب تؤثر في مصالح الشركة.
– خبير قانوني في الإندماج والاستحواذ (Merger & Acquisition Legal Expert)
المتطلبات: بكالوريوس او ماجستير في (القانون) مع خبرة 8 سنوات في مجال مشابه، ويفضل توفر أحد الشهادات المهنية (CA, SOCPA, CFA).
الوصف الوظيفي: تقديم المشورة وتقديم الخبرة في مجال الشؤون القانونية للشركة لتقليل مخاطر الأعمال والاستفادة من الفرص المحتملة.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Tn1tDq
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