الصحة: فقدان حاستي الشم والتذوق ليس دليلًا أساسيًا للإصابة بكورونا

قالت إن فيروسات عديدة أخرى تسبب هذه الأعراض
أكدت وزارة الصحة أن فقدان حاسة الشم والتذوق ليس من الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك ردًّا على تساؤل مفاده: «هل فقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا؟»، وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «إن فقدان الشم والتذوق ربما يحصل مع الإصابة بالعديد من الفيروسات التي تؤثر على الجهاز التنفسي كالتي تسبب نزلات البرد».
وأضافت وزارة الصحة أن فقدان حاستي الشم والتذوق من العلامات الثانوية لمرضى كورونا ولكن ليست من العلامات الأساسية والرئيسة للاشتباه بالمرض بحسب الأدلة الإرشادية المعتمدة.
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