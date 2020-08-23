أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم (الأحد)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وفي وقت سابق صرَّح المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأن قوات التحالف المشتركة تمكّنت مساء أمس السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة؛ كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.
وأضاف، أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد «1» صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.
وأكد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.