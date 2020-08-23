التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» بالأجواء اليمنية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم (الأحد)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وفي وقت سابق صرَّح المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بأن قوات التحالف المشتركة تمكّنت مساء أمس السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة؛ كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف، أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد «1» صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.

وأكد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ الباليستي.