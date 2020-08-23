الموارد البشرية: الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا عليهم تقديم تقرير طبي بحالتهم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذين سيعملون عن بعد يجب أن يكون لديهم تقرير طبي يفيد بحالتهم.

وذكر متحدث الموارد البشرية- خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»- أنهم ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما، والمصابين بأمراض الرئة المزمنة والربو الشديد، والقلب، ونقص المناعة الوراثي أو المكتسب، والسمنة المفرطة والسكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم والتليف الكبدي والفشل الكلوي.

وشدد- مع العودة الآمنة- على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومن أهمها التباعد واستخدام المعقمات المتاحة في مقرات العمل، مشيرًا إلى أن الموظفين سيحضرون للعمل وفق نظام الدوام المرن المعلن مع استمرار العمل بتعليق البصمة.