شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب الأحياء على طاولة «بلدي» بقيق والان نبدء بالتفاصيل

يعقد المجلس البلدي بمحافظة بقيق يوم الثلاثاء القادم جلسته الاعتيادية رقم «٥٩»، والتي تأتي بعد الجلسة التي عقدت قبل عيد الأضحى المبارك بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالله آل عايد، أن هناك مواضيع عديدة على طاولة الأعضاء سيتم مناقشتها، أبرزها الاطلاع على ما توصل إليه العمل بملاعب الأحياء من إنشاء وصيانة.

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