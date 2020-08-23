شكرا لمتابعة خبر عن سقوط طفلة من قطار الموت بالمدينة المنورة ومطالب بالتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): سقطت طفلة من لعبة " قطار الموت " بأحد مراكز التسوق بالمدينة المنورة، سقوطا مروعا، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور. سقطت طفلة من لعبة " قطار الموت " بأحد مراكز التسوق بالمدينة المنورة، سقوطا مروعا، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور. واتهمت أسرة الطفلة الجهة المشغلة للعبة بعدم اتخاذ إجراءات الحماية لمستخدميها. وكشف التقرير الطبي إصابة الطفلة بكسر في الترقوة، وكسرين باليد اليسرى، وجرح في الرأس، وقطع في الأذن اليمنى، ورضوض متعددة، مع نزف طفيف في الرأس. وتقدمت أسرة الطفلة ببلاغ رسمي للشرطة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في الحادثة.

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