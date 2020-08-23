شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تأثير قرار منع الهيل الهندي على الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل الهيل الهندي سالم بن محفوظ، تأثير قرار المملكة بمنع استيراد الهيل الهندي على الأسعار بالسوق.

وأكد ابن محفوظ، أن الأضرار ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أن مجلس التوابل الهندي لم يلتزم بمعايير وشروط هيئة الغذاء والدواء في المملكة.

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ولفت إلى أن الهيئة منحت مجلس التوابل الهندي 3 شهور لتعديل المواصفات حتى تكون مطابقة.