طبيب ينجح في فصل توأمين بعد أيام من تعافيه من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح الطبيب السعودي مرداس العتيبي، في إجراء عملية جراحية لفصل توأمين، وذلك بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا. نجح الطبيب السعودي مرداس العتيبي، في إجراء عملية جراحية لفصل توأمين، وذلك بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا. وثمن المواطنون موقف الطبيب الإنساني، وعدم تكاسله عن أداء مهمته، مؤكدين أنه ليس بغريب عن أبناء الوطن.

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