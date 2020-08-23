شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إغلاق محلات سوق السمك بالجبيل في إطار " التوطين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو متداول إغلاق عدداً من محلات السمك بسوق السمك في محافظة الجبيل. وثق مقطع فيديو متداول إغلاق عدداً من محلات السمك بسوق السمك في محافظة الجبيل. وأوضح الأهالي أن البلدية ومكتب العمل قاما بإغلاق المحلات، وذلك بهدف توطين النشاط. Advertisements يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بدأت قبل أيام، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% ، ومن بين هذه الأنشطة بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..إغلاق محلات سوق السمك بالجبيل في إطار " التوطين " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.