شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يكشف تفاصيل رحلة إنقاص وزنه من 153 إلى 73 كيلوجرامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على خلفية مقطع الفيديو الذي وثق مراحل التغيير الجذري التي مر بها مواطن خمسيني في الأحساء، بعد إجراءه عملية التكميم، كشف المواطن جاسم البريمان، تفاصيل فقدانه أكثر من 60 كيلو من وزنه خلال عدة أشهر.
وأوضح البريمان أنه اتخذ قرار إنقاص وزنه بسبب الأمراض التي عانى منها بسبب السمنة المفرطة.
وأشار إلى أنه عندما بدأ رحلة القضاء على السمنة كان وزنه 153 كيلوجرامًا بكتلة جسم بلغت 53 ، والتي تُعد نسبة خطرة.
ونجح في إنقاص وزنه أكثر من 60 كيلوجرامًا خلال 10 أشهر، ليصل إلى وزن 73 كيلوجرامًا في الوقت الحالي.
ولفت إلى وجود عوامل ساعدت في إنقاص وزنه، منها شرب المياه باستمرار وممارسة الرياضة، والتي أكد أنها من أهم الأسباب التي ساعدته في فقدان الوزن.
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