شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن يزور الجبيل لأول مرة ويشبهها بلندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب مواطن شاب عن انبهاره بجمال محافظة الجبيل، وذلك بعد زيارته لها للمرة الأولى.

وشبه الشاب محافظة الجبيل بلندن وواشنطن ودبي، من حيث نظافة شوارعها والنظام.

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وأشار الشاب أثناء توثيقه مقطع فيديو، إلى أن السكان لا يقطعون الشوارع إلا عن طريق أماكن عبور المشاة وسائقي السيارات لا يمارسون الإزعاج من خلال استخدام الأبواق كما يحدث في كثير من المدن.

ولفت إلى أنه كان يتوقع أن الجبيل عبارة عن مصانع فقط، وبعدما شاهدها قرر أن يستقر فيها.