استولوا على 14 جوالًا.. ضبط 3 أشخاص تورطوا بالسطو على متجر اتصالات بالرياض

ارتكبوا جرائم نشل وسرقة واعتداء..

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات، كما ارتكبوا جرائم نشل وسرقة واعتداء واستولوا على نقود ومقتنيات. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت، من القبض على «ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع»، لتورطهم بالسطو على متجرٍ للاتصالات بأحد المجمعات التجارية، والاستيلاء على 14 جوالًا، وإقرارهم بارتكاب 7 جرائم متنوعة منها نشل وسرقة واعتداء، استولوا خلالها على نقود ومقتنيات جاوزت قيمتها 30.000 ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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