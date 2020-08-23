الميليشيا الإرهابية اتخذت المدنيين دروعًا بشرية..
صرَّح المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكّنت مساء اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة؛ كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية.
وأضاف، أن القوات المشتركة للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير عدد «1» صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.
وأكد المالكي، على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخ بالستي أطلقهم الحوثيون تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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