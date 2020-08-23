تحذير من مخاطر «التعليم عن بُعد».. كيف تحمي أبناءك من التهديد والتنمر والتجسس؟ خبير تقني يوضح

بعد إعلان الخطة التعليمية بشأن الفصل الدراسي الأول، خلال العام الدراسي الجديد، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وهو ما تطلب أن تكون الدراسة عن بُعد، حذر المتخصص والمهتم بالتقنيه ياسر الرحيلي في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، من الأخطار التي قد تواجه الطلاب خلال فترة التعليم عن بُعد.

وقال الرحيلي، أن الأخطار تتمثل ضياع الوقت في غير التعلم لوجود الألعاب، والمشتّتات المختلفة، إلى جانب تحميل برامج مضرة أو تجسس على الجهاز، فضلاً عن إمكانية التواصل مع الغرباء، وما يترتب على ذلك من أخطار، إضافة لكشف خصوصيات المنزل من حيث لا يعلم الوالدان، مع احتمالية تعرض الأطفال للتهديد أوالتنمر.

وقام الرحيلي، بتقديم مجموعة من النصائح للوالدين هي:

‏- التحكم بالبرامج التي يحملونها ويستخدمونها وتوقيت استخدامها.

‏- التحكم بالمواقع المسموح لهم بدخولها والتحكم بالتوقيت للسماح والمنع.

‏- التحكم بمن يستطيعون التواصل معه ومن لا يمكنهم التواصل معه.

‏- منع وحظر استخدام الكاميرا تماماً ما لم تكن هناك حاجة مُلِحَّة.

‏- تخصيص أماكن للدراسة لا تصلها الأصوات من باقي المنزل حفاظاً على خصوصيته.

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‏- التواصل مع الأطفال بشكل مستمر، وإخبارهم صراحة بضرورة الإبلاغ حال تعرضهم لتهديد أو تنمر أو طلبات غريبة.

وأوضح الرحيلي، مميزات عدد من الأجهزة تقنياً، وأن هذه الأجهزة بها برامج مضمنة تُساعد على فعل الكثير مما سبق، فمثلًا في الاآيباد، ‏يُمكن استخدام مميزات من إعدادات الجهاز مباشرة، وتتمثل فيما يلي:

‏- «مدة استخدام الجهاز».

‏- «وقت التوقف».

‏- «حدود التطبيق».

‏- «المحتوى والخصوصية».

‏- «منع محتوى الويب».

‏- «السماح بالتطبيقات والميزات المدمجة».