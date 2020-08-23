السعودية اليوم / موريتانيا تتسلم مساعدات طبية من الصين



نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

تسلمت موريتانيا اليوم، مساعدات طبية من الصين، وذلك للمساهمة في جهود البلاد لمواجهة انتشار

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية، با هامباتي، تسلم هذه المساعدة، من السفير الصيني في نواكشوط زهانغ جيانغو.

وأكد با هامباتي في كلمة بالمناسبة أن المساعدات الطبية الصينية والمتمثلة في أجهزة تنفس سيتم استعمالها في إطار مواجهة الجائحة وما بعدها، مشيرًا إلى أن الوضعية الوبائية في موريتانيا تحت السيطرة، وذلك بفضل ارتفاع نسبة حالات الشفاء، وتراجع عدد الوفيات.

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نواكشوط 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واستسلمت موريتانيا اليوم، مساعدات طبية من الصين، وذلك للمساهمة في جهود البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالشؤون الاجتماعية، با هامباتي، تسلم هذه المساعدة، من السفير الصيني في نواكشوط زهانغ جيانغو.وأكد با هامباتي في كلمة بالمناسبة أن المساعدات الطبية الصينية والمتمثلة في أجهزة تنفس سيتم استعمالها في إطار مواجهة الجائحة وما بعدها، مشيرًا إلى أن الوضعية الوبائية في موريتانيا تحت السيطرة، وذلك بفضل ارتفاع نسبة حالات الشفاء، وتراجع عدد الوفيات.// انتهى //02:43ت م0149

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