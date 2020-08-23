السعودية اليوم / السنغال تسجل 161 اصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار03 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد بلغ 12850 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 266 شخصًا.

// انتهى //

02:43ت م

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دكار03 محرم 1442هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد بلغ 12850 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 266 شخصًا.// انتهى //02:43ت م0148

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