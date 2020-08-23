

واشنطن 03 محرم 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترامب يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو، مشيراً إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والقبلية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة، مبيناً أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

// انتهى //

02:42ت م

0147





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم البيت الأبيض يعلن حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ككارثة كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.